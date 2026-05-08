El Barça de Nico Laprovittola, a confirmar el 'play-off' ante el Burgos de Raúl Neto

Centrado ya exclusivamente en la ACB para evitar un tercer año en blanco, el conjunto azulgrana tiene a su alcance cerrar su presencia en el 'play-off' a falta de cuatro jornadas.

El cuadro catalán, cuarto clasificado con el mismo balance que el Kosner Baskonia, quinto (20-9), aventaja en cuatro triunfos al Unicaja y el Surne Bilbao Basket (16-13), octavo y noveno, respectivamente, a los que domina en el 'basket average' particular.

Asimismo, el conjunto de Xavi Pascual aspira a terminar entre los cuatro primeros para contar con el factor pista en la primera ronda de las eliminatorias por el título que arrancarán el 2 de junio, y aún puede escalar posiciones, pues un triunfo le separa el Valencia Basket y el UCAM Murcia (21-8).

El Barça ha reaccionado a la eliminación en el 'play-in' de la Euroliga a manos del Mónaco (79-70) con dos triunfos consecutivos ante el Kosner Baskonia (92-95) y el Dreamland Gran Canaria (91-69) a pesar de las bajas.

Pascual no dispondrá del base argentino Nico Laprovittola ni con el alero Will Clyburn, y arrastra las dudas del base Tomas Satoransky y del pívot Jan Vesely.

Con este escenario, el Barça afronta un duelo exigente ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, que desde la llegada de Porfirio Fisac al banquillo ha ganado en identidad y competitividad, como reflejan sus recientes victorias ante el Baxi Manresa (94-101) y el Hiopos Lleida (99-91), que le han aupado fuera de la zona de descenso.

En ambos triunfos brilló el base brasileño Raúl Neto, que tuvo un paso fugaz por el Palau Blaugrana debido a las lesiones la temporada pasada, y que ha recuperado el nivel, liderando a su equipo con 26 y 21 puntos, respectivamente, en los últimos choques.

A su amenaza exterior se suma la irrupción del escolta argentino Gonzalo Corbalán, una de las revelaciones de la temporada y máximo anotador del equipo (15,5 puntos por partido), así como la solidez interior del pívot Ethan Happ (13 de media).

Con nueve victorias en su casillero, una por encima del Morabanc Andorra, que marca el descenso, el San Pablo Burgos afronta el duelo sin margen de error.

Fisac deberá lidiar con la ausencia casi segura del pívot Luke Fischer, debido al esguince de tobillo que le dejó fuera del partido ante Hiopos Lleida, con las dudas del alero Pablo Almazán, con unos problemas en la espalda, y del pívot Ethan Happ, con un golpe en el pie.

"Probablemente de esos tres percances alguno seguro que juega el partido", señaló el técnico en la rueda de prensa previa.