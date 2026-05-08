El brasileño Marcelinho Huertas, premiado en la gala de la primera década de la BCL

Antes de la disputa este sábado (20:00 CET/18:00 GMT) de la final entre el Rytas Vilnius y el AEK Atenas, el Teatro Zorrilla de Badalona, sede de la Final a Cuatro, ha albergado la gala de los premios de la temporada (2025-26) y de la última década de la Champions, organizada por la Federación Internacional (FIBA).

El base brasileño, de 42 años, forma parte del mejor quinteto de la década en el que destacan su principal socio en el bloqueo y continuación, el pívot Georgi Shermadini, el base del Unicaja Kendrick Perry, y el también exterior Kevin Punter, ahora en las filas del Barça y que ganó el título con el AEK (2018) y el Virtus Bolonia (2019), además del ala-pívot checo Vojtech Hruban.

"Cuando fiché en 2019 por el Tenerife, no esperaba llegar tan lejos a este nivel. Estoy muy contento por todo lo que está pasando", ha afirmado Huertas, ganador en 2022 de la BCL, que ha recibido el premio a manos del expívot argentino Luis Escola.

La FIBA también ha reconocido el trabajo del técnico de Huertas, Txus Vidorreta, que ha participado en nueve de las diez ediciones de una competición que ganó en 2017 y en 2022.

"Hemos estado en la fase final en nueve ocasiones. El impacto de la competición fue fantástica. No estamos contentos por perder ayer en las semifinales (ante el Vilnius), pero volveremos a estar aquí. Queremos estar otro año más en la Final a Cuatro", ha valorado Vidorreta, quien ha agradecido el apoyo de sus jugadores y de su cuerpo técnico.

Además, la FIBA ha elegido el segundo mejor equipo de la última década, que está formado por Joe Ragland, Vitor Benife, Levi Randolph, Gitas Abromaitis -ahora en La Laguna Tenerife- y Dejan Kravic.

Los organizadores de la competición también han reconocido la trayectoria del ala-pívot belga Pierre Antoine Gillet, el único jugador que ha participado en las diez primeras ediciones de la BCL en las filas del Tenerife, el Chalon francés y el Ostende belga.

En los galardones de la presente temporada, Marcelinho Huertas también ha sido incluido en el segundo mejor quinteto de la temporada junto al escolta dominicano del Unicaja Chris Duarte, mientras que Kendrick Perry ha sido elegido como el mejor defensor de la competición.

El jugador del ASISA Joventut Ricky Rubio también ha sido galardonado por la FIBA. El base catalán forma parte del mejor cinco inicial del curso 2025-26 junto a Jerrick Harding (Ritas Vilnius), Frank Bartley (AEK), Raiquan Gray (AEK) y Girorgi Shermadini (Tenerife).

Rubio ha asegurado que "significa mucho" este reconocimiento después de una temporada especial en la que decidió regresar al club en el que inició su andadura como profesional tras una etapa difícil por sus problemas de salud mental.

"Estoy muy contento de haber vuelto a disfrutar del baloncesto", ha reconocido Rubio, quien ha lamentado no haberse clasificado para la Final a Cuatro de Badalona.

El base del Masnou ha sido uno de los tres finalistas al MVP de la temporada, un galardón que finalmente ha alzado el alero del AEK Frank Bartley.

El premio a mejor entrenador ha sido para el técnico serbio del AEK, Dragan Sakota, mientras que el de mejor joven de la competición se lo ha llevado Jack Kayil, del Alba Berlín.