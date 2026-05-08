El papa León XIV nombra al nuevo obispo de Concepción

El papa León XIV confirmó el nombramiento del nuevo obispo de la Diócesis de Concepción hoy a las 12:00 de Roma (7:00 en Asunción).

El presbítero Cristino Ramos González tiene 51 años y es oriundo de Arroyos y Esteros (Cordillera). Fue ordenado sacerdote el 7 de septiembre de 2002 en la parroquia Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa del Aguaray. Está incardinado en la Diócesis de San Pedro Apóstol.

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En el Seminario Mayor Nacional obtuvo el Bachillerato en Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” y la Licenciatura en Ciencias Pastorales del Instituto Superior de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Entre 2012 y 2019, vivió en Bolivia, Alemania y luego en Italia para estudiar Teología Bíblica en la Universidad Católica de San Pablo de Cochabamba, en la Facultad de Teología Católica de la Universidad Eberhard-Karls de Tubinga y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

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Después de su ordenación sacerdotal, ejerció su ministerio desempeñando numerosos cargos a nivel nacional e Internacional, colaborando por ejemplo en la Parroquia de “Sant’Alfonso Maria de Liguori” en Roma (2016-2019) y siendo miembro de la Sección de Juventud del Consejo Episcopal Latinoamericano (2007-2010).

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Actualmente es párroco de San José Obrero de Choré y vicario pastoral de la Diócesis de San Pedro Apóstol.