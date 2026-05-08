Rytas y AEK, verdugos de La Laguna Tenerife y Unicaja, buscan la gloria en Badalona

Será una final inédita entre el campeón de 2018 y un debutante en una Final a Cuatro de la 'Champions', que en la primera semifinal dio la campanada al doblegar con solvencia al conjunto tinerfeño, que en su palmarés cuenta con dos títulos (2017 y 2022).

De hecho, ninguno de los dos equipos españoles fue capaz de plantar cara a sus rivales. Tanto Unicaja (65-78), ante los griegos, como La Laguna Tenerife, contra los bálticos (87-69), siempre nadaron a contracorriente en sus respectivos partidos.

Así, los dos representantes de la Liga Endesa no podrán luchar por levantar su tercer título de la competición europea de la FIBA y se emplazan a disputar una final de consolación (17.00 CET) sin apenas alicientes, pues ambos equipos sólo piensan en asegurarse el pase para las eliminatorias de la competición doméstica.

Un billete que, a falta de cinco partidos para que finalice la fase regular, no tienen ni mucho menos asegurado. El Unicaja es octavo con 16 victorias, una menos de las que suma La Laguna Tenerife, séptimo clasificado.

Así las cosas, el objetivo de Ibon Navarro, técnico del equipo cajista, y Txus Vidorreta, preparador del cuadro tinerfeño, es terminar lo mejor posible la competición continental y evitar, al mismo tiempo, un desgaste innecesario para el final de temporada.

El Tenerife ya perdió en las semifinales por una lesión en la rodilla al alero Rokas Giedraitis y no quiere que el veterano Marcelinho Huertas, omnipresente en el choque con 21 puntos, acumule más fatiga.

En el Unicaja, los problemas físicos que durante la temporada han sufrido jugadores importantes condicionan la puesta a punto para el encuentro que nadie quiere jugar.

Los dos duelos directos entre ambos esta temporada son favorables al equipo tinerfeño, con sendas victorias holgadas en la Liga Endesa (70-95 y 95-79).

Tras el encuentro de consolación, lituanos y atenienses, ambos aupados por una nutrida presencia de sus aficionados en las gradas, buscarán tomar el relevo en el palmarés del Unicaja, ganador de las dos últimas ediciones.

El AEK parte con una cierta ventaja. No sólo por su experiencia, sino por los resultados que ha cosechado antes de la fase final.

El equipo entrenado por Dragan Sakota, que en los cuartos de final eliminó al ASISA Joventut, sólo ha perdido dos partidos de los dieciséis que ha disputado esta temporada en la Liga de Campeones, mientras que el balance del conjunto báltico es de once victorias y cuatro derrotas.

El cuadro heleno depende de la producción ofensiva del exterior Frank Bartley (18,5 puntos), MVP de la competición. Cuando el jugador estadounidense supera los 16 puntos, el AEK siempre gana sus partidos. A ello se suma la producción de otro norteamericano bregado en mil batallas como James Nunnally.

Sin embargo, el equipo lituano tiene argumentos más que suficientes para optar al título. Su juego físico con ataques fugaces condiciona el baloncesto de equipos que, como el AEK, prefieren jugar a un ritmo más lento.

Y es que el Rytas es la escuadra de la Final a Cuatro que más posesiones registra en 40 minutos, con 75,5, además de liderar la clasificación en puntos al contraataque (14,9), lo que le ha permitido esta temporada anotar una media de 90,5 puntos.

El desequilibrio del escolta Jerrick Harding, autor de 29 puntos frente a La Laguna, la generación de juego del base Speedy Smith y la solidez en la pintura de Arturas Gudaitis son las principales bazas del conjunto báltico.