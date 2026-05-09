El Breogán mide la resaca europea del Real Madrid

El triunfo y el desgaste que supuso la eliminatoria ante el Hapoel puede motivar que el italiano Sergio Scariolo reserve a algunos de sus mejores jugadores, con la cita de Atenas en el horizonte, donde se enfrentará en semifinales al vencedor del Valencia Basket-Panathinaikos.

El último duelo en Botevgrado, donde el entrenador madridista mantuvo la baja de Tavares, sacó a relucir la versión más coral del vigente campeón de Liga, liderado por un inmenso Garuba, decisivo para evitar el quinto partido de la serie con 16 puntos y 6 rebotes.

Pese a la decepción que supuso la derrota ante el Baskonia en las semifinales de la Copa del Rey, el Real Madrid encara el tramo decisivo del curso con serias opciones de agrandar su leyenda en la Euroliga y de revalidar el título liguero.

Pero antes todavía le quedan varios partidos de la fase regular. El primero, ante un Breogán que llega con la permanencia en el bolsillo y con el sueño de lograr una plaza europea.

Con el futuro de muchos de sus jugadores en el aire, con la continuidad del técnico Luis Casimiro bien encaminada, el Breogán busca un triunfo de prestigio en la pista del Real Madrid, donde solo ganó una vez, en noviembre de 2011.