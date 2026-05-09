Jean Montero, mejor jugador de los cuartos partidos y bate el récord PIR de los 'playoffs'

En el cuarto partido, con su equipo abajo 1-2 en la serie, Montero registró un PIR de 45, liderando al Valencia a una victoria por 86-89 sobre el Panathinaikos AKTOR Atenas para igualar la serie que se decidirá este miércoles en Valencia.

El de Montero es el PIR más alto que un jugador ha registrado en un partido de playoffs desde que se estableció el formato en la temporada 2004-05, e iguala el más alto en cualquier partido de postemporada de la Euroliga en este siglo. También es el PIR más alto que un jugador ha registrado esta temporada.

Montero brilló con 29 puntos, igualando su mejor marca personal, además de 7 rebotes y 7 asistencias. Anotó 5 de 6 tiros de dos puntos, 4 de 6 triples y estuvo perfecto en sus 7 tiros libres. Montero también robó 3 balones y provocó 8 faltas.

El siguiente mejor índice de rendimiento del cuarto partido, 34, correspondió a Dan Oturu y Vasilije Micic del Hapoel IBI Tel Aviv.

En la derrota por 81-87 ante el Real Madrid, que puso fin a la temporada, Micic brilló con 18 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes, mientras que Oturu logró su mejor marca personal con 29 puntos, 7 rebotes y 5 tapones (igualando el récord de playoffs).