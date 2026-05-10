LeBron y los Lakers, al borde de la eliminación ante un imparable Thunder

Oklahoma City Thunder dio otro golpe de autoridad en los playoffs de la NBA al vencer con contundencia 131-108 a Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena, colocándose 3-0 arriba en la serie y quedando a un solo triunfo de asegurar su pase a las finales del Oeste.

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El equipo dirigido por Mark Daigneault volvió a exhibir un funcionamiento sólido y colectivo frente a unos Lakers que continúan sufriendo la ausencia del esloveno Luka Doncic, todavía fuera de competencia por lesión y sin participación en esta postemporada.

Sin su principal figura ofensiva, el conjunto angelino mostró serias dificultades para sostener el ritmo de un Thunder intenso y eficaz en ambos costados de la cancha.

El gran protagonista de la noche fue Ajay Mitchell, quien firmó una actuación sobresaliente con 24 puntos y 10 rebotes. A su lado, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander aportó 23 unidades y volvió a liderar al vigente campeón con su habitual jerarquía.

“Mitchell es un tipo que siempre trabaja fuerte. Ha sido clave para nosotros esta noche”, destacó Gilgeous-Alexander en declaraciones a la cadena ABC.

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El propio Mitchell valoró el rendimiento colectivo del equipo y aseguró que el resultado refleja “la confianza entre el cuerpo técnico y los jugadores”.

Aunque la primera mitad fue equilibrada, Oklahoma City marcó diferencias definitivas en el tercer cuarto. Allí, el Thunder dominó claramente con un parcial de 33-20 que quebró el partido y dejó sin reacción a los locales.

LeBron James disputó 37 minutos y cerró su planilla con 19 puntos, seis rebotes y ocho asistencias. Rui Hachimura, con 21 unidades, fue el principal acompañante ofensivo del histórico alero en una noche complicada para la franquicia angelina, ganadora de 17 títulos de la NBA.

El cuarto encuentro de la serie se disputará este lunes nuevamente en Los Ángeles, donde los Lakers estarán obligados a ganar para evitar una eliminación frente a su público.