“Claudinha” se viste de heroína en Seattle y el Washington Spirit acecha la cima de la NWSL

El Washington Spirit dio un golpe de autoridad en la National Women’s Soccer League (NWSL) y lo hizo con sello guaraní. En una noche donde la paridad parecía inamovible, apareció la magia de Claudia Martínez para dictar sentencia en el imponente Lumen Field de Seattle y poner a su equipo a tiro de la punta de la clasificación.

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El factor “Claudinha”: Cambió el ritmo y rompió el arco

Tras iniciar en el banco, Martínez ingresó en el complemento con la misión de revolucionar el ataque. Cuando el reloj marcaba el minuto 84 y el empate parecía sellado, se gestó la jugada del triunfo. La canadiense Gabrielle Carle desbordó con potencia por la banda derecha y alcanzó la línea de fondo para enviar un centro venenoso.

La inteligencia táctica de la nigeriana Gift Monday fue clave: realizó una “cortina” perfecta en el primer poste, arrastrando marcas y dejando el camino libre para “Claudinha”. Con la frialdad de las elegidas, la paraguaya ensayó un “pase a la red”, depositando el balón con sutileza junto al poste izquierdo de la portera Claudia Dickey, quien solo pudo ser testigo del festejo visitante.

What a goal by NWSL newcomer Claudia Martínez for the Spirit! pic.twitter.com/TYPUN0GSVY — National Women’s Soccer League (@NWSL) May 11, 2026

Una leyenda de 18 años en plena construcción

A pesar de su corta edad, la estrella de la Albirroja sigue rompiendo moldes en los Estados Unidos. Con este tanto, la joven de 18 años no solo refuerza su estatus como la primera paraguaya en anotar en la liga norteamericana, sino que alcanza una estadística envidiable: tres goles en apenas nueve apariciones durante esta temporada.

Este triunfo vale oro puro. El Washington Spirit registra cinco triunfos consecutivos y suma ahora 18 unidades, ubicándose a un solo punto del líder, Portland Thorns FC, que dejó unidades en el camino tras caer ante Racing Louisville el pasado viernes. Con el torneo en su etapa más caliente y los ocho primeros puestos de Play-offs en juego, el equipo de Washington encontró en Martínez a la pieza diferencial para soñar con el título que se le fue esquivo en la temporada anterior.