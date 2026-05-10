Alto Paraguay: obispo critica a políticos que entran para robar y lamenta carencia de caminos

El religioso presidió la celebración central de la misa dominical en esta lejana población de Bahía Negra, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. En la ocasión cuestionó duramente a los políticos que acceden a cargos en las instituciones públicas solo pensando en robar, señalando que “de entrada ya son condenados, porque roban al pobre”.

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En este sentido, el obispo pidió a los fieles defender la justicia y rechazar la corrupción. Para ello, sostuvo que “debemos saber elegir a las autoridades que tengan ese compromiso con su pueblo”, especialmente de cara a las nuevas elecciones municipales previstas para el mes de junio.

Indicó además que es una verdadera pena la situación de abandono en la que se encuentra esta comunidad, con calles destrozadas, principalmente durante los días de lluvia, cuando los transeúntes deben caminar entre el barro. También lamentó las arterias oscuras por las noches debido a la pésima iluminación pública.

Preguntó además a los fieles sobre el funcionamiento de la justicia en la zona y acerca de los permanentes hechos de abigeato que golpean la economía de las personas, sobre todo de los más humildes. “¿Estas situaciones nos preocupan o no?”, cuestionaba el religioso, señalando que el proyecto de Dios es que las personas puedan vivir mejor en la tierra junto a sus familias.

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“Mabapa nde cabayu”

El monseñor Gabriel Escobar también habló sobre la importancia de dialogar con las futuras autoridades, buscando conocer sus propuestas y cómo pretenden cambiar problemáticas como la falta de caminos o la carencia de medios de transporte, atendiendo a que muy poco o nada hacen las actuales autoridades.

“¿Mabapa nde cabayu?” (¿quién es tu candidato?), preguntaba el religioso en relación con las elecciones municipales. “El que te roba, péa ha’e nde cabayu, o el que se esfuerza por hacer el bien, el que se preocupa por los demás; es a ese a quien debo elegir”, reflexionó.

El obispo sostuvo además que muchas veces se termina optando por “el mal mayor”, y que las consecuencias de las malas gestiones de las autoridades se sufren durante varios años, con problemáticas como la precariedad en salud o la falta de caminos que producen aislamiento, “como la situación que estamos sufriendo nuevamente”, resaltó.

Como en anteriores ocasiones, Escobar volvió a cuestionar la corrupción de autoridades públicas que engañan al pueblo solo con el objetivo de robar, lamentando además que varios de estos políticos pretendan mostrarse como ejemplos utilizando títulos falsos.

Lastimosamente estos malos ejemplos en varias ocasiones son copiados por el pueblo, protagonizando actos de injusticia, engaño y difamación contra los más necesitados, y esto está mal, ya que el cristiano debe dejar las actitudes de las tinieblas y ser luz y esperanza para toda la sociedad.

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Monseñor Escobar dijo que la Iglesia pretende convertirse en un hospital de campaña, donde acudan las personas dolientes de situaciones espirituales, pues en este lugar podrán sanar sus dolores, angustias y preocupaciones, en relación a los hechos de violencia que se dan en la sociedad.

Aislamiento

“No podemos seguir viviendo de esta forma en pleno siglo XXI, aislados por falta de caminos cada vez que se registran lluvias. Además de no poder llegar los vehículos hasta la comunidad, tampoco se puede utilizar el servicio de avión en esta población, atendiendo que la pista de tierra queda inutilizable con cada pequeña precipitación”, expresó el obispo.

Agregó que esta situación genera cuantiosas pérdidas económicas a las personas al momento de viajar hacia otras regiones, pues al no contar con caminos ni pista de aviación operativa, el viajero debe alquilar alguna embarcación, cuyo costo resulta bastante elevado para llegar a destino.