Los Washington Wizards ganan la lotería del draft y tendrán la primera elección

Esta edición del draft tiene como jugadores más codiciados al alero AJ Dybantsa (BYU), el escolta Darryn Peterson (Kansas) o los ala-pívot Caleb Wilson (North Carolina) y Cameron Boozer (Duke), hijo del exjugador NBA Carlos Boozer.

La NBA eligió este año el Navy Pier, en pleno centro de Chicago, para albergar la lotería del draft, un día antes del arranque del NBA Combine, un escaparate donde los jóvenes talentos realizarán ejercicios y pruebas físicas ante la mirada de ojeadores y directores deportivos de las franquicias de la liga.

Los Wizards arrancaban la lotería con las mayores probabilidades de hacerse con el número uno, un 14 %, empatados con los Indiana Pacers y los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Los Utah Jazz tendrán la segunda elección, los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama podrán elegir con el número tres y los Chicago Bulls, pese a partir con un 4.5 % de probabilidades, se hicieron con el número cuatro.

Los Ángeles Clippers recibieron la quinta elección, por delante de los Nets de Jordi Fernández.

Más atrás en la lista, los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, recibieron el duodécimo 'pick' en el draft, que se celebrará durante dos días en Brooklyn.

Entre los jugadores que se declararon elegibles en el draft están los españoles Aday Mara, reciente campeón de la NCAA con Michigan, Sergio De Larrea, del Valencia, y Baba Miller, de los Cincinnati Bearcats.

- Primeras 14 elecciones en el draft NBA 2026: