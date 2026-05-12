Ataman: "Confío en los árbitros, son los tres mejores de la temporada"

"En cuanto a los árbitros, quiero decirles que olvidemos lo sucedido en los partidos anteriores. Hay tres árbitros excelentes en este encuentro; creo que son los más exitosos de la temporada", señaló Ataman, que tras perder el cuarto encuentro de la serie dijo que nunca había visto cosas tan extrañas como en ese partido y pidió justicia para el quinto choque.

"No queríamos faltas, solo un partido limpio. Confío en estos tres árbitros; han tenido una labor muy buena, tanto en los partidos que ganamos como en los que perdimos. Debemos concentrarnos en nuestro juego. Confío en que estos tres árbitros darán lo mejor de sí", señaló en declaraciones recogidas en la web del Panathinaikos.

Ataman dijo estar emocionado por un partido a cara o cruz. "Vivo para estos partidos. Me preparo toda mi carrera para estos partidos. Estaremos listos, no tengo ninguna duda", afirmó.

El turco dijo que cree que juegan "mejor fuera de casa" y que les va bien jugar este tipo de choque fuera de casa. El Panathinaikos ganó en el Roig Arena los dos primeros partidos de la serie y perdió los dos en Atenas.

El técnico les ha pedido a los suyos confianza en sí mismos. "Los jugadores del Valencia no tienen mucha experiencia, pero demostraron un gran carácter", remarcó.

"Ambos equipos se conocen muy bien. El Valencia es un muy buen equipo. También demostramos nuestra calidad y experiencia en los dos primeros partidos. Intentaremos jugar lo mejor posible, tengo confianza en nuestros jugadores. Es importante plasmar nuestra estrategia en la cancha", recordó.