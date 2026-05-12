Doncic no irá en verano a las ventanas para el Mundial 2027 por pasar tiempo con sus hijas

"Amo a mis hijas más que a nada y siempre irán lo primero en mi vida. En la medida en que sigo trabajando para conseguir la custodia compartida de mis hijas, me veo obligado a tomar una difícil decisión entre viajar y jugar con la selección nacional de Eslovenia o estar con ellas en verano", indica en un texto publicado en la red social Instagram.

"Por desgracia, ha sido extremadamente difícil para mí verlas durante los últimos ocho meses", indica.

"Lo he dado todo representando a Eslovenia y estoy decepcionado por no poder jugar para mi país este verano, pero ahora mis hijas y mis responsabilidades como padre son mi prioridad", añade el director de juego del cuadro angelino, que fue eliminado este lunes en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA por Oklahoma City Thunder.

Eslovenia lidera actualmente el grupo H europeo de clasificación para el Mundial en su primera ronda por delante de la República Checa, Estonia y Suecia, con tres victorias y una derrota.

El 3 de julio se medirá a domicilio a Estonia y el 6 de julio en casa a Suecia. En caso de acabar entre los tres primeros equipos pasará a una segunda ronda, cuyo arranque está previsto para finales del mes de agosto.