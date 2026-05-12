Básquetbol
12 de mayo de 2026 a la - 09:43

Los Angeles Lakers, eliminados en los playoffs de la NBA

Oklahoma City Thunder sentenció la serie y eliminó a Los Angeles Lakers de la NBA.

Por ABC Color

Oklahoma City sentenció la eliminación de Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA: fue 115-110 en el último posible partido de LeBron James con la franquicia oro y púrpura. Los Thunder, vigentes campeones de la Liga, barrieron la serie de las semifinales de la Conferencia Oeste por 4-0. En la próxima ronda medirán a San Antonio Spurs o Minnesota Timberwolves (2-2).

Antes del juego, las opciones de los Lakers de levantar esta eliminatoria eran prácticamente nulas, ya que ningún equipo había remontado una desventaja de 3-0 en toda la historia. Aun así, el combinado que encabezan LeBron y Austin Reaves (27 puntos) plantó pelea hasta el final para evitar la despedida en condición de local.

LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers, durante el partido frente a Oklahoma City Thunder por el cuarto partido de la serie de de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA en el Crypto.Com Arena, en Los Angeles, California, Estados Unidos.
LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers, durante el partido frente a Oklahoma City Thunder por el cuarto partido de la serie de de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA en el Crypto.Com Arena, en Los Angeles, California, Estados Unidos.

LeBron James jugó por 40 minutos

Con casi 20.000 aficionados y celebridades como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, los jugadores respondieron con una entrega que puso en jaque a los Thunder, favorito indiscutible al título. LeBron luchó en pista durante 40 minutos para unos Lakers que, a base de fe y garra, entraron en ventaja al último cuarto (84-80) por primera vez en esta eliminatoria.

Los Thunder remontaron en el final

Las tribunas enardecieron cuando, tras un parcial de 7-0, los locales estaban arriba por 110-109 a solo 40 segundos del final. Pero una volcada de Chet Holmgren y dos tiros libres de Shai Gilgeous-Alexander (35 puntos y 8 asistencias) dieron vuelta al marcador para los Thunder, antes de que Reaves fallara el último intento para empatar desde la línea de tres.

LeBron James (23), jugador de Los Angeles Lakers, durante el partido frente a Oklahoma City Thunder por el cuarto partido de la serie de de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA en el Crypto.Com Arena, en Los Angeles, California, Estados Unidos.
LeBron James (23), jugador de Los Angeles Lakers, durante el partido frente a Oklahoma City Thunder por el cuarto partido de la serie de de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA en el Crypto.Com Arena, en Los Angeles, California, Estados Unidos.

NBA: Los resultados del lunes

Conferencia Este

Cleveland Cavaliers 112-103 Detroit Pistons (Serie: 2-2)

Conferencia Oeste

Los Angeles Lakers 110-115 Oklahoma City Thunder (Serie: 0-4)