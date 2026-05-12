Los Angeles Lakers, eliminados en los playoffs de la NBA

Oklahoma City sentenció la eliminación de Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA: fue 115-110 en el último posible partido de LeBron James con la franquicia oro y púrpura. Los Thunder, vigentes campeones de la Liga, barrieron la serie de las semifinales de la Conferencia Oeste por 4-0. En la próxima ronda medirán a San Antonio Spurs o Minnesota Timberwolves (2-2).

Antes del juego, las opciones de los Lakers de levantar esta eliminatoria eran prácticamente nulas, ya que ningún equipo había remontado una desventaja de 3-0 en toda la historia. Aun así, el combinado que encabezan LeBron y Austin Reaves (27 puntos) plantó pelea hasta el final para evitar la despedida en condición de local.

LeBron James jugó por 40 minutos

Con casi 20.000 aficionados y celebridades como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, los jugadores respondieron con una entrega que puso en jaque a los Thunder, favorito indiscutible al título. LeBron luchó en pista durante 40 minutos para unos Lakers que, a base de fe y garra, entraron en ventaja al último cuarto (84-80) por primera vez en esta eliminatoria.

Los Thunder remontaron en el final

Las tribunas enardecieron cuando, tras un parcial de 7-0, los locales estaban arriba por 110-109 a solo 40 segundos del final. Pero una volcada de Chet Holmgren y dos tiros libres de Shai Gilgeous-Alexander (35 puntos y 8 asistencias) dieron vuelta al marcador para los Thunder, antes de que Reaves fallara el último intento para empatar desde la línea de tres.

NBA: Los resultados del lunes

Conferencia Este

Cleveland Cavaliers 112-103 Detroit Pistons (Serie: 2-2)

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Conferencia Oeste

Los Angeles Lakers 110-115 Oklahoma City Thunder (Serie: 0-4)