Aday Mara: "Solo con ver el logo de la NBA es increíble"

Aday Mara, pívot zaragozano de 21 años, acudió a Chicago junto a los mejores jóvenes talentos elegibles en el draft NBA del próximo junio para participar en el Combine, un escaparate para mostrar su nivel y reunirse con los directivos de las franquicias de la liga.

"Está yendo muy bien, han sido unas semanas duras de entrenamiento para preparar el Combine, pero la experiencia del Combine es increíble, solo con ver el logo de la NBA es increíble. Estar aquí es increíble y con muchas ganas de ver lo que puede pasar en el futuro", dijo Aday Mara a EFE.

"Va a ser un juego totalmente diferente, el 'college' se parece bastante a Europa, pero no tiene todavía ese salto a NBA. Va a haber que adaptarse a eso, pero mejorar físicamente va a ser clave", añadió.

El zaragozano viene de una temporada extraordinaria con los Michigan Wolverines, con los que ganó el campeonato universitario. Ese rendimiento, tras su salida de UCLA, hace que las proyecciones del draft le sitúen en el top-15.

Mara está a pocas semanas de cumplir el sueño de su vida.

"Mis primeros recuerdos son ver NBA desde pequeño, sí es verdad que era un poco más complicado por tema horarios y tal, pero ver a todos los españoles que jugaban en la NBA y poder ahora estar siguiendo ese camino es un orgullo, es un honor poder representar a mi país", aseguró.

El ex del Zaragoza participó en el día de medios organizado por la NBA en el hotel Marriott Marquis de Chicago, donde decenas de diarios y televisiones estadounidenses le esperaban.

"Intento hablar con cada equipo, ver su interés en mí, pero obviamente nunca sabes; la noche del draft, me dicen que es una locura, nunca sabes qué equipo te va a seleccionar", afirmó en inglés.

"Hablé con muchos equipos, no tengo un número, pero muchos", añadió sonriendo.