¿Por qué está tan cara la carne? Esto dice el sector empresarial

El tradicional asado del Día de la Madre quedaría fuera del presupuesto de muchas familias paraguayas este año. Desde la Cámara Paraguaya de la Carne sostienen que el fenómeno responde a factores internacionales y locales, y no anticipan una reducción significativa en los precios en el corto plazo.

El gerente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Daniel Burt, alegó que el aumento de los precios no es exclusivo de Paraguay, sino parte de una tendencia mundial, marcada por una “mayor demanda y dificultades en la oferta”.

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“Es un tema general que se está dando en todo el mundo. La demanda está superando a la oferta”, señaló. Afirmó en ese sentido que el costo de producción también se incrementó y a ello se suman mayores exigencias de calidad y presentación de los productos.

Más calidad, más costos y nuevos hábitos de consumo

Según Burt, actualmente el mercado de la carne ofrece una diversidad mucho mayor de cortes, productos envasados al vacío y estándares más altos de calidad, elementos que terminan impactando en el precio final al consumidor.

Además, indicó que los frigoríficos y el sector trabajan en aumentar la oferta y evalúan incluso la posibilidad de importar más productos cárnicos cuando las condiciones lo permitan.

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Dijo que uno de los cortes que más reflejan esta situación es la costilla, protagonista habitual de los asados familiares. “Paraguay tiene una demanda extraordinaria de costilla comparado con otros países y con su propia población”, indicó en radio Monumental.

Por ello, señaló, hoy se registra un récord en compra de dicho corte desde el Brasil.

Lluvias y retención de ganado

En otro momento, señaló que otro factor que influye en los precios es el exceso de lluvias. Argumentó que las precipitaciones dificultaron el traslado de animales desde los establecimientos ganaderos hacia las plantas frigoríficas, afectando la disponibilidad.

Incluso dijo que también esas lluvias tienen un efecto muy positivo en el pasto y, por ende, muchos productores optan por retener más tiempo a los animales para que ganen peso antes de venderlos, reduciendo temporalmente la oferta.

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¿Bajará el precio de la carne?

Con respecto a la posibilidad de reducir los precios a corto plazo, Burt consideró que cada corte tiene una dinámica propia de oferta y demanda, influida tanto por las importaciones como por el consumo interno, aunque confirmó que, en términos generales, la carne seguirá enfrentando presiones de costos.

“En términos generales, es un producto que cada vez cuesta más producir; los estándares y demandas de calidad son muchos mas altos también”, justificó.