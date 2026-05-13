Caio Pacheco: "Todavía tenemos un chance para el ascenso y vamos a por todas"

“Estamos enfocados ya en ese playoff y en poder llegar a nuestro objetivo, no de la forma que imaginábamos, pero todavía tenemos un chance y vamos a ir a por todas a por ello”, apuntó tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador naranja del mes de abril.

El exjugador del Tizona Burgos no cree que el primer partido de la serie sea “el más importante” ni que valga “doble”, y auguró una “dura batalla” ante el conjunto insular, al que esta temporada ya ganaron en el doble compromiso liguero y en la Copa de España.

“Menorca es un equipo muy peligroso. Tuvieron muchos cambios en el roster y eso hizo que haya mejorado. Es un equipo muy peligroso a cancha abierta, tienen muy buenos jugadores de chispa, de que se pueden prender y complicar el partido. Nos toca limitar a esos jugadores, que no se sientan cómodos”, avisó.

En este sentido, no dudó en señalar al argentino Fernando Zurbriggen como “el líder” del equipo dirigido por Javi Zamora: “Es su jugador más determinante dentro de la cancha, hay que tratar que no se sienta cómodo y no pueda liderarlos de todas las maneras, con y sin balón”.

Pachecho entiende que Coruña no debe cambiar su identidad pese a perder el ascenso directo en favor del Obradoiro, que le ganó los dos partidos de la temporada.

“Con ese récord de victorias, ambos equipos deberíamos ascender, pero a nosotros nos toca pasar página y enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Tenemos una chance todavía, esto todavía no ha terminado”, incidió.