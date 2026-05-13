El LDLC ASVEL reafirma su compromiso con la Euroliga y anuncia nuevos accionistas

A través de un comunicado publicado en su página web, el club francés señaló que estas dos acciones reflejan su ambición de "construir un puente entre Europa y la NBA con una visión clara: convertirse en un actor clave para acercar la Euroliga y la NBA con vistas al surgimiento de una futura NBA Europa".

Para ello, la entidad que preside el exjugador de baloncesto Tony Parker sumará cuatro nuevos inversores estratégicos: el grupo suizo HelvetX, liderado por Maxime Gillot y el piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly; un "grupo internacional", que incluye a Kader Remil y a Kenny Jean-Marie; el grupo ISC, que reúne a Lucien Boyer y a Laurent Damiani; además de la incorporación de Eric Rosenthal, antiguo director del grupo Apicil.

Con este capital y refuerzo estratégico, reza el texto difundido por el LDLC ASVEL, el club "ha adquirido los recursos necesarios para acelerar su desarrollo deportivo, económico e internacional" a fin de "consolidar su modelo, extender su influencia más allá de Francia y desempeñar un papel clave en la futura evolución del baloncesto europeo".

En la presente temporada, el LDLC ASVEL marcha en cuarta posición en su campeonato doméstico con un balance de 20 victorias y 4 derrotas, mientras que concluyó la fase regular de la Euroliga en último lugar tras ganar 8 encuentros y caer derrotado en 30.