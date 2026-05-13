Marcelinho Huertas recibe el alta médica y podría disputar el derbi canario

El técnico aurinegro se ha referido así en rueda de prensa al cólico nefrítico sufrido por el veterano base brasileño, que no ha podido entrenarse con normalidad tras pasar la noche del lunes hospitalizado.

El técnico aurinegro ha explicado que Huertas recibió el alta este martes, después de permanecer ingresado “prácticamente 24 horas”, aunque todavía no se ha ejercitado con el grupo y el cuerpo técnico debe avaluar sus sensaciones para decidir si puede jugar.

“Yo cuento con que va a viajar”, ha manifestado Vidorreta, quien ha apuntado que la decisión definitiva se tomará previsiblemente ya en Gran Canaria, antes del encuentro.

Vidorreta ha admitido que el equipo atraviesa una “mala racha de resultados”, pero ha asegurado en cualquier caso que el vestuario afronta con ambición el tramo final de la Liga Endesa y mantiene como objetivo cerrar la clasificación dentro del playoff por el título de la Liga Endesa.

“Ya pasó el 'viacrucis' anual de la Final a Cuatro de la Champions y vamos a tratar de acabar el año como solemos hacerlo, clasificándonos para el playoff”, ha expresado.

Sobre el rival, el técnico lagunero ha destacado el impacto que ha tenido la llegada de Néstor 'Ché' García al banquillo amarillo tras la salida de Jaka Lakovic, al que quiso enviar públicamente “un abrazo” y al que ha elogiado por haber “marcado una época” en el club grancanario.

En el análisis deportivo, Vidorreta ha considerado que el Gran Canaria ha reducido su rotación y juega ahora con los jugadores “en los que el entrenador confía plenamente”, además de haber mejorado físicamente tras recuperar a jugadores que venían de largos periodos de inactividad.

El entrenador aurinegro ha alertado además de la igualdad en la zona baja de la clasificación y ha apuntado que la lucha por la permanencia “va a llegar seguramente hasta la última jornada”, debido al crecimiento competitivo de equipos como Coviran Granada, BC Andorra o Casademont Zaragoza.