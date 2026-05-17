Shai Gilgeous Alexander recibirá este domingo su segundo MVP consecutivo

Gilgeous Alexander, que también fue MVP de las Finales de 2025 ganadas por los Thunder a los Indiana Pacers, promedia 31,1 puntos, 4,3 rebotes y 6,6 asistencias esta temporada.

El canadiense, de 27 años, recibirá oficialmente el MVP de la temporada regular 2025-2026 esta noche, antes del séptimo partido de las semifinales del Este entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers.

El último jugador capaz de encadenar dos premios MVP de forma consecutiva fue el serbio Nikola Jokic, en los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

Los Thunder ya están clasificados para las finales del Oeste, tras arrollar 4-0 tanto a los Phoenix Suns como a Los Ángeles Lakers en la primera y segunda ronda, respectivamente.