Olimpia Kings-San José, el clásico de la Liga Nacional de Básquetbol se juega este lunes

Los Kings no se juegan la punta, pues aunque caigan seguirán arriba de este primer torneo de la Liga Nacional de Básquetbol, con un partido mas que sus seguidores San José y Colonias.

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De igual forma, el compromiso de este lunes servirá para medir fuerzas, con los nuevos integrantes americanos “santos” y con miras a instancias futuras.

El cotejo clásico del baloncesto paraguayo será en casa de los franjeados, el polideportivo de las Fuerzas Armadas, a partir de las 20:00.

Otro de los afianzados en el lote de vanguardia, cerca de la punta, Colonias Gold recibirá en Obligado a Atlético Ciudad Nueva, este necesitado de triunfos. El partido en el estadio “Ka’a Poty” arrancará a las 19:30.

San Alfonso de Minga Guazú alquilará el estadio de su rival, el “Efigenio González” de Villa Morra, para el encuentro contra Félix Pérez Cardozo, a partir de las 20:30.

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En el mismo horario está pactado el cuarto juego, que lo protagonizarán Deportivo Campoalto y Deportivo Amambay. Será en el polideportivo del Comando Logístico.

* Posiciones. Olimpia Kings sigue liderando la tabla de posiciones, pero siempre está pendiente el partido entre Colonias Gold y San José, que fuera pospuesto en la primera rueda.

Por ahora, los Kings están en la vanguardia con 19 puntos;

San José 17 puntos (1 juego pendiente);

Colonias Gold 16 puntos (1 juego pendiente);

Félix Pérez Cardozo 14 puntos;

Deportivo Amambay 14 puntos;

Deportivo Campoalto 14 puntos;

Club Atlético Ciudad Nueva 12 puntos;

San Alfonzo de Minga Guazú 11 puntos.