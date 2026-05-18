Xavi Pascual comunica al Barça que dejará el club a final de temporada

El técnico de Gavà (Barcelona) ya se reunió con representantes de la entidad la semana pasada, un encuentro que evidenció el distanciamiento entre ambas partes, y este fin de semana tomó la decisión de abandonar el Palau Blaugrana en junio.

Pascual cuenta con una oferta del Dubai Basketball, que en su segundo curso en la Euroliga aumentará la inversión en la plantilla con el objetivo de disputar la Final a Cuatro de Abu Dabi y ofrecerá al técnico un salario muy superior al que percibe en el Barça. Además, el preparador catalán ha recibido el interés de otros aspirantes a ganar la máxima competición continental.

Pascual, que tomó el relevo en el banquillo del Barça del destituido Joan Peñarroya en noviembre pasado con un contrato hasta 2028, había expresado públicamente en más de una ocasión las dudas acerca de su continuidad, que supeditaba a la confección de una plantilla capaz de competir por la Euroliga.

"Esto es el Barça, no es solo profesional, para mí es algo más. Y en el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías. Esta es la reflexión que tenemos que hacer todos. O estamos cerca de ganar o mejor no estar", dijo en la víspera de caer eliminado de la máxima competición continental ante el Mónaco.

Tras un inicio fulgurante, el distanciamiento entre Pascual y la directiva se evidenció con el avance de la temporada debido a la falta de inversión, algo que ya había sucedido en los dos cursos anteriores.

El club no fichó un pívot, refuerzo que el entrenador veía como troncal, ni tampoco acudió al mercado por la baja de larga duración de Nico Laprovittola, a la que se sumaron los recurrentes problemas físicos de Tomas Satoransky, Jan Vesely, Tornike Shengelia y Will Clyburn.

Pascual quiere dirigir a un equipo que aspire a ganar la Euroliga de manera inmediata y que le garantice que la posibilidad de fichar si sucede cualquier contratiempo.

El Barça, por su parte, defiende que el incremento de presupuesto de la próxima campaña, de 28,5 a unos 36 millones de euros brutos de salarios, sumado a la reestructuración de una plantilla que será prácticamente nueva, ofrecerá los mimbres para competir por todo.

Además, el club ha trabajado con el entrenador para cerrar los primeros fichajes de la próxima temporada, a falta de confirmación oficial: los pívots Josh Nebo y Moses Wright, y el ala-pívot Olivier Nkamhoua; y tiene avanzadas las negociaciones con el base Mike James.

En cualquier caso, salvo giro inesperado de guion, Pascual terminará de forma anticipada su segunda etapa en el Palau Blaugrana y el Barça deberá encontrar a un nuevo técnico para encabezar su proyecto en el año en que la sección celebrará su centenario.