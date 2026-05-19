Campazzo: "Si vivimos en el lamento de lo que no tenemos, ya arrancamos mal"

"Se los va a extrañar mucho y estamos trabajando para disimular esas bajas en los entrenamientos y en los partidos. Si me das a elegir prefiero ir a la 'Final Four' con ellos, pero se dio así. Es la situación que nos toca y creo que si vivimos en el lamento de que no lo tenemos, ya arrancamos mal una semifinal", subrayó.

"Tenemos que jugar nuestra mejor versión", añadió, "y seguramente hay jugadores que quizá no estaban mucho en la rotación o no tenían esa responsabilidad y ahora tienen que dar ese paso adelante. Hay que intentar disimular esas dos bajas con inteligencia, con confianza".

"Hay que potenciar lo que tenemos sumado a la ilusión también de los nuevos, de poder conseguir un objetivo importante. Todo eso va a hacer que demos un salto adelante todo el equipo y disimulemos esas dos bajas importantes que tenemos, Tavares y Len, que son un gran porcentaje de nuestra defensa y nuestro ataque", destacó.

Campazzo aseguró que ve a su equipo "con buena confianza, con mucha motivación".

"Estuvimos trabajando casi ocho o nueve meses para este momento y estamos ahora en una semifinal. Si bien hay que valorar lo que hicimos durante todo el año, creo que todavía queda camino por recorrer, que parece poco, pero a la vez es mucho. En este momento es donde hay más responsabilidad, más presión, donde el equipo está más unido", manifestó.

Sobre el Valencia Basket, indicó: "Juegan a un ritmo que quizás sea muy lindo de ver también desde afuera, muy dinámico, de muchas posesiones, mucha velocidad, muy físico. Nosotros tenemos nuestro propio ritmo, intentaremos marcar el nuestro. Todo lo que haya pasado previo contra Valencia queda en las estadísticas y una vez que empiece el partido y la semifinal, esto es 50 y 50 para los dos".

En cuanto a su situación personal, manifestó: "Me siento muy bien. A cada 'Final Four' en la que me tocó estar llegué de la manera en la que tenía que llegar y traté de sumar en la posición que estaba, ya sea desde fuera o jugando".

"Hoy me toca quizá tener un poquito más responsabilidad e intentaré dar de ese plus de estar bien físicamente, de marcar la jugada indicada, de ser agresivo y de controlar las cosas que puedo controlar en mis manos, que es defender duro, que es dar intensidad en la defensa, contagiar de ese punto. Me siento bien físicamente, mentalmente, y ojalá pueda aportar esa mentalidad y ese físico para el bien del equipo", señaló.