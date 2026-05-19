Hezonja: "Creo que todo el mundo tiene que dar un paso adelante"

"Creo que todo el mundo tiene que dar un paso adelante. Es una putada que se nos hayan lesionado dos jugadores en la misma posición, pero si este equipo hace algo es seguir ganando y seguir luchando por lo máximo. Hay que dar un paso adelante, compensar un poco la talla que no vamos a tener. Hay que ir a tope, hay que esforzarse muchísimo para hacer algo grande este fin de semana", señaló.

"Siempre he estado dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidieran el entrenador o el equipo. Esta situación es un poco más rara y por eso puede salir que debamos dar un paso adelante. En Kaunas tuvimos casi la misma situación con las lesiones de Deck y de Poirier y la sanción de Yabusele y creo que eso nos hizo muchísimo más fuertes", declaró en la rueda de prensa previa al tramo de desenlace de la máxima competición europea.

Hezonja opina que "es el torneo más importante de baloncesto a nivel mundial" y que a pesar de haber jugado en el Panathinaikos en el OAKA, sede de los partidos, "es un campo de fuera" para él "como los otros de la fase regular".

Por otro lado, aseguró que del 1 al 10 su nivel de felicidad en el Real Madrid es de "un once" y que es un orgullo vestir la camiseta blanca tanto tiempo y desea que sean "muchísimos más años".

El croata reconoce que ganar la Euroliga es "un orgullo", pero que hacerlo con el Real Madrid "es otro nivel", y analizó al rival en el primer partido, el Valencia Basket: "Han estado en un gran nivel todo el año, tienen una plantilla que les permite también cambiar muchos jugadores, rotar mucho. Tienen un nivel ofensivo muy alto, también en defensa hacen cosas grandes".

"Para mucha gente quizás es una sorpresa, pero cuando conoces a este tipo de jugadores y especialmente conoces a Pedro, que es un muy gran entrenador, estás preparado para recibir este nivel de este equipo. Como equipo están más conjuntados, han dado un paso adelante y va a ser aún más difícil ganarles", agregó.