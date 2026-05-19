Llull: "La canasta de Kaunas me viene a la cabeza todos los días"

"La canasta de Kaunas me viene a la cabeza todos los días. Creo que es algo increíble, que tuve la suerte de que me pasara a mí, algo que voy a recordar toda la vida con mucho cariño y algo que quedará ahí para la historia de la Euroliga también. El poder ganar un título con esa última canasta para tu club, un título tan importante como la Euroliga, es algo con lo que todo jugador sueña y soy un privilegiado por haber vivido ese momento y por haber ganado esa Euroliga", explicó en una jornada de atención a medios.

Llull cuenta ya con mucha experiencia en estas lides: "Esperemos que sea un punto a nuestra favor esa experiencia que tenemos algunos de haber jugado ya una Final Four, de saber lo que es jugar un partido de esos. Pero creo que también por su lado esa motivación, esa ilusión y esas ganas que van a tener por estrenarse en una Final Four les hace el doble de peligrosos".

"El mensaje al vestuario como capitán es que el viernes no existirá el mañana. El sábado no existe. Hay que dejarse la piel para intentar ganar al Valencia el viernes. Dejarnos la vida, poner todo en el campo para intentar hacer un gran partido y poder pasar a esa final. Yo creo que los chicos lo saben, el cuerpo técnico lo sabe. Vamos con muchas ganas", expresó.

En esa línea, apuntó: "Es difícil jugar una Final Four pero es más difícil ganarla porque son los cuatro mejores equipos de Europa este año. Seguro que se nos va a exigir muchísimo, pero es una cuestión de hambre y de quererlo más que al rival. Para ello estamos trabajando".

"Es una semana especial, lo sabemos. Tenemos muchas ganas y yo personalmente la vivo con la ilusión del primer día. Voy a intentar aportar mi granito de arena ya sea en el campo, fuera o en estos días previos para que todo el mundo llegue mentalizado, tranquilo y con ganas de hacerlo bien", agregó.

Sobre el rival, declaró: "Jugamos contra un grandísimo equipo, lo ha demostrado durante todo el año en Europa. Yo creo que los partidos previos contra ellos no sirven de nada. El viernes es una nueva final. Vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar que lo que ellos hacen bien no lo hagan tan bien. Seguro que tanto ellos como nosotros vamos a preparar cosas para intentar sorprender".

"Obviamente nos gustaría que estuvieran Alex y Eddy con nosotros, pero no va a poder ser. Lejos de pararnos a lamentarnos o de ponerlo como excusa, hay que trabajar el doble y utilizarlo como motivación para intentar con esos imprevistos hacer un buen partido el viernes para poder pasar a la final", completó.