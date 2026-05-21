Bartzokas: No es fácil estar en la Final a Cuatro de la Euroliga, apreciamos este momento

"Para nosotros es importante ser parte de la Final Four, que es algo que mucha gente fuera del baloncesto no entiende lo difícil que es. Estoy seguro de que todo el mundo que está aquí, desde los entrenadores a los jugadores, saben lo importante que es. No es fácil; son muchos partidos, mucha calidad en los jugadores, en los entrenadores. Equipos fantásticos están fuera y apreciamos este momento. Tenemos que dar ese paso más, ganar el torneo, y vamos a intentarlo tan duro como podamos. Nos mantenemos juntos y veremos qué pasa", dijo.

Bartzokas explicó los argumentos que tienen para aspirar al título: "Tenemos talento ofensivamente, la mejor ofensiva de la liga, terminamos primeros. Ahora mismo estamos más sanos que cualquier otro año y todavía motivados. Tenemos algunos chicos que pueden liderar con el ejemplo".

Por otro lado no quiso pronunciarse acerca de si jugar la Final a Cuatro en el OAKA, el pabellón del máximo rival, el Panathinaikos, es una ventaja o una desventaja.

"Nunca se sabe si es una ventaja o una presión extra, depende del resultado. La única diferencia es que no tuvimos que viajar. Dondequiera que juguemos, nuestros aficionados están junto con nosotros. No importa si jugamos en Belgrado, Abu Dabi o Atenas", señaló.

Junto a él también participó en representación de su club en la rueda de prensa oficial previa Kostas Papanikolaou: "Creo que lo más importante es conseguir el trofeo, sin importar el lugar. Sabemos el significado de ganar en OAKA para nuestros aficionados, es una motivación extra para nosotros y lo tenemos en nuestras mentes".

"Pero lo más importante es levantar el trofeo, sin importar las circunstancias. Es un motivo extra para hacer felices a nuestros aficionados porque ellos están detrás de nosotros todo el tiempo, dondequiera que juguemos a lo largo de la temporada regular, en los playoffs y en los tramos finales de todos estos años pasados. Es un motivo extra para darles lo que ellos realmente desean", añadió.

Preguntado acerca de si mantiene la misma motivación después de tantos años, declaró: "Si no tuviera el deseo o la motivación, no estaría jugando al baloncesto. No hay nada más importante cuando uno hace cualquier deporte profesional. Todavía tengo el mismo deseo, como si fuera mi primer día. Voy hacia el final de mi carrera, por lo que aprecio más y más de estos momentos".

"Cada oportunidad dada no se da por sentada y quiero sacar lo mejor de ello. Esta es otra oportunidad para saciar mi hambre, todavía tengo el mismo fuego dentro de mí. Las piernas no se mueven tan rápido como solían hacerlo, pero estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo ahí fuera y dar lo mejor a mi equipo", manifestó.