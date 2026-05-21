Jasikevicius: ¿Primero en ganar 2 Euroligas seguidas como jugador y técnico? No lo pienso

"No pienso en esas cosas. Solo trato de ponerme a mí mismo y a mi equipo en la mejor posición posible para tener éxito. Para nosotros es un poco más simple uno piensa en el próximo entrenamiento, en la próxima situación que se presente y no en este tipo de cosas. Ahora mismo se trata de salir de aquí lo más rápido posible, ir al entrenamiento y tener una buena cena con la familia y los amigos que vienen de visita. Obviamente sería increíble, no hay duda, pero realmente no pienso qué es más difícil de las dos cosas. Simplemente es muy difícil ganar, eso seguro", manifestó.
"Al principio de la temporada creo que tuvimos que confiar mucho en la defensa, especialmente cuando no se puede meter el balón en la canasta. Pensé que siempre debería ser la base de muchas cosas por construir. Y al mismo tiempo pienso que hemos mejorado ofensivamente a medida que avanzaba el año, fichando algunos jugadores importantes. Ojalá podemos poner el producto completo en la pista mañana", declaró también sobre el camino de su equipo hacia la Final a Cuatro de Atenas.
Por su parte su jugador Nando de Colo, que también compareció en la rueda de prensa previa al duelo de semifinales contra el Olympiacos, comentó: "Va a ser mi última temporada. Unirme al Fenerbahce fue una gran oportunidad para mí, una gran motivación. Estar en esta Final Four es una gran sensación. Pero como le digo a todo el mundo, solo disfrutaré el momento si soy Nando De Colo, si soy serio con lo que estoy haciendo, si sigo siendo el jugador profesional que fui en mi carrera. Así es como voy a disfrutar de esta Final Four y me aseguraré de hacer el trabajo de la mejor manera posible".
El base francés indicó además: "No me siento nervioso, la presión es parte de lo que hacemos y siempre es bueno tener esta presión. La única cosa es cómo manejarla. Y esto vino con la preparación, con toda la temporada. Ahora mismo estamos en la Final Four, por lo que no tenemos tiempo para pensar demasiado, solo hacer lo que tenemos que hacer. Ninguna presión extra. Estoy muy emocionado de estar aquí y luchar por la victoria".