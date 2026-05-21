Pedro Martínez: Algunos piensan que soy conflictivo con otros entrenadores y no es verdad

"Tengo una gran relación con él, creo que somos amigos. Algunas personas piensan que soy un entrenador conflictivo con otros entrenadores, pero eso no es verdad. Le respeto. Estamos muy orgullosos de estar aquí otra vez, de competir otra vez en una gran competición. Y esperamos hacer esto en el futuro también", indicó sobre el italiano, al que ya ganó una final de la Copa Korac hace 36 años.

En cuanto a la manera en que afrontan la Final a Cuatro, tras remontar un 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final contra el Panathinaikos, señaló: "Nuestra confianza no debe depender de si hemos ganado o perdido el último partido, tiene que venir de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella"

Por ello, "confiar en nosotros mismos es mucho más importante que si hemos ganado o perdido el último partido que hemos jugado", añadíió en una rueda de prensa previa al evento en la que también estuvo presente su jugador dominicano, Jean Montero.

"Todo el que aterriza en Atenas para jugar la Final a Cuatro tiene que estar preparado. Nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final a Cuatro la tenemos porque es el trabajo que hacemos todos los días. El entrenador confía en nosotros y nosotros en su trabajo. Todo el grupo está preparado", subrayó.

Montero reconoció que aún no había hablado con su compatriota Andrés Feliz, jugador del Real Madrid, antes del partido y consideró que los precedentes este año entre ambos conjuntos deben quedar al margen.

"Es un entorno diferente. Creo que en la Final a Cuatro uno tiene que olvidarse de lo que está haciendo. En la temporada regular o en los playoffs la mentalidad es diferente. Esto es una eliminatoria a un solo partido y hay que tener una gran mentalidad. Uno tiene que estar listo para competir y divertirse", dijo.

Por otro lado, se refirió a la presión que pueda sentir: "A veces los jugadores le dan demasiadas vueltas a las cosas y se trata de jugar partidos de lo que amo, que es el baloncesto. Para mi no hay presión; solo juego un partido, trato de pasármelo bien, de divertirme y de competir".