Scariolo: "Quería probarme que aún puedo ayudar a un equipo a alcanzar buenos resultados"

"Cuando dejé la selección nacional, fue porque quería pasar por esta experiencia y probarme a mí mismo que todavía puedo ayudar a un equipo a alcanzar buenos resultados. La gente decía que la selección nacional es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Es solo la duración de la temporada", manifestó.

Scariolo deslizó esa idea en mitad de una pregunta sobre la relación que mantiene con Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, al que se medirá en semifinales y con el que se cruzó por primera vez hace 36 años en la final de la ya desaparecida Copa Korac, donde el español, al frente del Joventut, derrotó al italiano, que por entonces dirigía al Scavolini de Pésaro.

"Podríamos estar retirados y disfrutar de una parte diferente de nuestra vida, pero tal vez la mayor parte de nuestra vida ha sido el baloncesto. Lo disfrutamos. Lo amamos. Pasamos dolor debido al baloncesto también y lo superamos. Y la cosa es que todavía estamos aquí y vemos mucho por delante de nosotros", dijo.

"En ambos casos, creo que amamos el juego. Tratamos de poner nuestro pequeño ladrillo en la pared para hacer nuestro deporte mejor. Tratamos de respetar a la gente. Es una manera de dar un ejemplo a los entrenadores jóvenes de que se puede tener éxito a través del respeto, del trabajo duro, confiando en tu gente y respetando a tus colegas", explicó.

El técnico del conjunto blanco afirmó que es "agradable" jugar una Final a Cuatro porque "es un lugar donde solo los cuatro mejores equipos llegan, y eso separa un poco la excelencia de los equipos realmente buenos que no lo lograron" y más en Atenas "una gran ciudad de baloncesto con dos grandes equipos, muchos aficionados y mucha pasión".

Scariolo, que ha llegado dos veces al desenlace de la máxima competición europea sin saber lo que es ganarla, una de ellas además en la capital griega, apuntó: "Recuerdo aquella Final Four, estábamos con un equipo pequeño como el Unicaja y competimos. No es una obsesión. Creo que muchos grandes entrenadores no ganaron la Euroliga y siguen siendo grandes entrenadores".

"Tiene que haber un equilibrio. Si uno se pone demasiado emocional, probablemente perderá un poco el control y si no siente esa motivación extra de estar en la cima del baloncesto de clubes aquí en Europa, probablemente se perderá una gran parte y algo de combustible también. El secreto es encontrar el equilibrio entre las dos áreas diferentes, la racional y la emocional", opinó.

Junto a Scariolo también habló en representación del Real Madrid el base argentino Facundo Campazzo: "La experiencia en este momento cuenta mucho. Es un factor importante, aunque no determinante. No jugar con Tavares y Len es un factor importante, pero creo que nuestro trabajo es tratar de disimular esas debilidades con las cosas buenas que tenemos, con el equipo que está junto, con el talento ofensivo y defensivo que tenemos. Creo que si disimulamos bien las bajas que tenemos, y añadimos la experiencia y el talento que tiene el equipo, creo que cosas buenas pueden pasar".

"La defensa del Valencia es muy buena y atacan mucho, así que tenemos que estar también preocupados por volver rápido. Viendo como defendieron contra el Panathinaikos y cómo lo hicieron el resto de la temporada, hicieron un trabajo increíble individual y colectivamente. Tienen capacidad atlética para defender a cualquier jugador y también una inteligencia muy buena para defender en equipo. Va a ser un partido muy difícil que se va a definir por pequeños detalles", subrayó sobre las semifinales.