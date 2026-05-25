El ex NBA Usman Garuba (Real Madrid) sufre rotura del tendón de Aquiles

Tras lesionarse el pasado viernes en las semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Valencia Basket, se barruntaba dicho diagnóstico tras abandonar la pista del OAKA de Atenas (Grecia) sin poder apoyar el pie izquierdo.

Mediante un comunicado, el club blanco adelantó que el jugador será intervenido "en los próximos días".

De esta forma, el internacional español se une a las bajas de Walter Tavares y Alex Len, cuyas respectivas lesiones también les harán perderse lo que resta de campaña, dejando al Real Madrid con sólo un pívot puro, el turco Omer Yurtseven, fichado hace unos días como refuerzo hasta el final de la temporada.

Aunque no se ha especificado tiempo de baja de manera oficial, se espera que Garuba esté alejado de las pistas alrededor de un año.

A finales de 2020, el exjugador 'merengue' Anthony Randolph sufrió la misma lesión que Garuba, también en el pie izquierdo, en un partido de Euroliga ante el Olympiacos. Reapareció 351 días después ante el Casademont Zaragoza.

Los blancos, con dos partidos pendientes para finalizar la primera fase de Liga Endesa, disputarán los 'playoff' como el líder de la competición.

Si así lo desea, todavía podría acudir al mercado para reforzarse antes de las eliminatorias.

Garuba, formado en las categorías del club madrileño, dio el salto a la NBA en 2021, año en el que elegido en el 'draft' por los Houston Rockets. Tras una temporada y media con poco protagonismo en la franquicia texana y compaginar sus actuaciones con su equipo de la Liga de Desarrollo, firmó en 2023 con los Golden State Warriors.

Ante la falta de oportunidades, decidió regresar al baloncesto europeo y al Real Madrid para el inicio de la temporada 2024-2025.