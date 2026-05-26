Brussino: "Néstor García nos ha dicho que confiemos en nosotros y en el trabajo"

En declaraciones difundidas por el club, el jugador ha afirmado que "es fundamental estar unidos" en el último partido de la temporada y así afrontar el compromiso en el Roig Arena con "la mayor de las intensidades": "Nos jugamos mucho y sabemos lo que nos estamos jugando, tenemos que ir al cien por cien".

Nico Brussino ha reconocido que es una semana "complicada", pero el vestuario tiene "mucha ilusión y ganas" de competir contra Valencia Basket para sellar al fin la salvación en la máxima categoría del baloncesto español, aunque no dependen de sí mismos.

Sobre el rival, el argentino ha asegurado que es un equipo que juega "muy veloz" y con mucha capacidad en el triple, lo que obligará a los amarillos a "estar atentos" en las vigilancias y elevar el nivel defensivo, además de saber "encontrar los tiros liberados" en ataque.

El Dreamland Gran Canaria debe ganar su partido y esperar que Casademont Zaragoza pierda al menos uno de los dos encuentros restantes (aplazado ante Valencia Basket y Río Breogán) o que MoraBanc andorra caiga contra el Barça para sellar la salvación.

No obstante, si pierde todavía tiene opciones de permanencia en el caso de que Casademont Zaragoza gane los dos partidos y los andorranos ceden su último duelo o que los zaragozanos pierdan ambos compromisos, independientemente de otros resultados.

Los amarillos también podrían caer a Primera FEB en caso de victoria si Casademont Zaragoza gana sus dos encuentros y MoraBanc Andorra tumba al Barça.

En caso de derrota ante Valencia Basket, el Gran Canaria descendería si el conjunto aragonés vence en al menos un partido y Andorra no cumple con el triunfo, lo que generaría un triple empate que desciende a los de Néstor García, que también perderían la categoría en un empate a diez victorias con Zaragoza tras perder sus dos encuentros directos.