Los Knicks barren a los Cavs y alcanzan su primera Final de la NBA desde 1999

Un sólido Karl-Anthony Towns, que sumó 19 puntos y 14 rebotes, recibió el aporte de O.G. Anunoby y del suplente Landry Shamet, con 17 y 16 puntos cada uno, para sellar una cuarta victoria que no dejara dudas.

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“Vamos a disfrutarlo por uno o dos días, pero tenemos un objetivo mayor aquí y debemos empezar a concentrarnos al máximo”, dijo Shamet.

Nueva York luchará por la corona a partir del 3 de junio ante los San Antonio Spurs o los Oklahoma City Thunder, que empatan la serie a dos juegos (al ganador de 4 de 7).

¡EL PARCIAL 20-0 DE LOS KNICKS! 🔥 pic.twitter.com/eMXADldBhp — NBA Latam (@NBALatam) May 26, 2026

“Nos quedan cuatro victorias más por conseguir, y sabemos que será aún más difícil”, comentó Shamet. “Estar en esta posición con este equipo es algo realmente especial”.

Los Knicks tendrían que barrer en las Finales para igualar el récord de la NBA de victorias consecutivas en los playoffs, establecido en 15 triunfos por Golden State Warriors en 2017.

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“Sabíamos que nuestro equipo era capaz de lograr esto”, afirmó Towns. “Todo lo que teníamos que hacer era trabajar duro y seguir creyendo los unos en los otros. Eso fue lo que hicimos, y por eso estamos aquí”.

Brunson, la gran figura

Jalen Brunson, quien fue nombrado Jugador Más Valioso de la serie con un promedio de 25,5 puntos, 7,8 asistencias y 3,3 rebotes, aportó 15 puntos para Nueva York, equipo que mejoró su balance a 12-2 en los playoffs.

“Significa mucho para mí, pero no estaría aquí sin mis compañeros de equipo, sin la confianza que depositaron en mí”, dijo Brunson, quien tenía apenas dos años la última vez que los Knicks llegaron a las Finales, una proeza que vivió su padre, Rick Brunson, jugando como escolta en el equipo.

“Ellos me dan esa confianza. Me permiten ser yo mismo. Y lo más importante: todos creemos los unos en los otros, desde el primero hasta el último. Es un honor jugar junto a ellos”, añadió.

Su compañero de equipo, Josh Hart, rindió homenaje a Brunson. “Él no permite que nos subamos demasiado a las nubes ni que nos vengamos demasiado abajo”.

“Todos deseamos el éxito de los demás. Todos estamos dispuestos a sacrificarnos por el bien del equipo”, destacó.

Los Knicks, que solo han conquistado el título de la NBA en 1970 y 1973, salieron en Cleveland con bríos a cerrar la llave y llegaron a tener una ventaja de 61-32 durante el segundo cuarto.

Pese a que los Cavs recortaron la diferencia en el descanso con un 68-49, Nueva York se impuso gracias a su efectivo contraataque y a un sólido trabajo defensivo.

En el tercer cuarto se consolidó definitivamente la ventaja neoyorquina sobre los Cavaliers, que tuvieron en Donovan Mitchell a su líder en el tablero con 31 puntos.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, calificó a sus jugadores como un “grupo extraordinario” donde “todos y cada uno de los chicos del equipo han hecho sacrificios”.