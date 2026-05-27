La española María Conde anota 12 puntos en la victoria de las Tempo en Chicago

Conde, internacional española de 29 años, añadió cuatro rebotes y tres triples a su cuenta personal en los 21 minutos en pista en Chicago.
Las Tempo estuvieron lideradas por la alemana Nyara Sabally, que anotó 29 puntos, apoyada por los 24 y siete asistencias de Marina Mabrey.
Para las Sky, Sydney Taylor fue la máxima anotadora, con 27 puntos.
Gabriela Jáquez, hermana del jugador de los Miami Heat Jaime Jáquez, se perdió el partido al arrastrar molestias de rodilla y su recuperación podría tomar todavía algunas semanas.
Jáquez fue elegida con el número cinco absoluto en el último draft de la WNBA.