Mitch Johnson: "Popovich me aporta mucha sabiduría"

"En lo esencial (la relación con Popovich) sigue siendo la misma: intercambio de opiniones, debate, exigencia mutua y apoyo. Yo le hago muchas preguntas y él me aporta mucha sabiduría", explicó Johnson en rueda de prensa.

"Ha sido un recurso increíble en todo lo que he tenido que hacer desde octubre hasta ahora. No podría haber construido una dinámica mejor: está siempre ahí como referencia, pero al mismo tiempo me ha dado total libertad y margen para desarrollar esto a mi manera, siendo yo mismo. Eso tiene muchísimo valor", añadió.

Popovich, de 77 años, dejó el banquillo de los Spurs en 2025 tras 29 temporadas y cinco anillos en manos de Johnson tras sufrir un derrame cerebral, pero ha seguido vinculado al equipo como mentor.

En su primera temporada completa al frente de los Spurs, Johnson ha llevado al equipo, contra todo pronóstico, a las Finales de la NBA contra los New York Knicks y ha sido finalista al premio al 'Entrenador del Año' de la NBA.

"Sinceramente, no sé si alguien ha tenido una oportunidad así como la que yo he tenido este año, y no la doy por sentada. Soy muy consciente del impacto que ha tenido en mí, a la vez que me ha empoderado para ser yo mismo", dijo Johnson sobre Popovich, al que apodan 'El Jefe' en San Antonio.

Su influencia llega al punto de que la semana pasada, tras perder en San Antonio el tercer partido de las finales del Oeste, Popovich irrumpió en el vestuario con un mensaje claro: "Así no jugamos al baloncesto".

"Esta fue la primera vez que (Popovich) entró en el vestuario y dijo: 'No, esto es una mierda. Así no jugamos al baloncesto'. Obviamente, nos dijo unas cuantas cosas más con bastante claridad", explicó De'Aaron Fox días después.