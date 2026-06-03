El Olympiacos golpea primero en la final de la liga griega ante el Panathinaikos

El equipo de El Pireo, que registró 24 victorias y ni una sola derrota en la primera fase de la competición, hizo valer el factor cancha a su favor y consiguió el 1-0 en la serie, disputada al mejor de tres, en el Pabellón de la Paz y la Amistad.

Pese a obtener una renta de 17 puntos en el tercer cuarto, los locales sufrieron más de lo esperado ante el Panathinaikos, que dispuso de varias posesiones para colocarse por delante en el marcador en los últimos minutos de encuentro.

Fournier, nombrado MVP de la Final a Cuatro de la Euroliga, fue el mejor de los suyos con 20 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes. El máximo anotador fue el turco Cedi Osman, del Panathinaikos, con 23.

El conjunto ateniense, entrenado por Ergin Ataman, no contó con jugadores habituales en la rotación como el español Juancho Hernangómez, Kostas Sloukas, Marius Grigonis o Kenneth Faried.

Ahora, la serie se trasladará al OAKA, casa del Panathinaikos, para el segundo duelo, que de terminar con triunfo visitante, proclamaría campeón al Olympiacos, entrenado por Georgios Bartzokas.