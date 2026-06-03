Ginóbili, Duncan, Popovich, Ben Stiller y Spike Lee, presentes en las Finales

San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Los exjugadores Manu Ginóbili, Tim Duncan, David Robinson o Patrick Ewing, el legendario entrenador Gregg Popovich y el actor Ben Stiller figuran este miércoles entre los famosos presentes en el Frost Bank Center de San Antonio para el primer partido de las Finales entre Spurs y New York Knicks.