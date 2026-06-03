Ginóbili, Duncan, Popovich, Ben Stiller y Spike Lee, presentes en las Finales

San Antonio volvió a acoger unas Finales NBA por primera vez desde 2014 y el pabellón se llenó con más de 18.000 espectadores y decenas de famosos.
Los exjugadores de los Spurs Ginóbili, Duncan y Robinson, además del exentrenador de los Spurs Gregg Popovich, fueron a apoyar a los locales, mientras que Ewing, Ben Stiller, Timothee Chalamet o el director de cine Spike Lee se desplazaron desde Nueva York para apoyar a los Knicks.
Spurs y Knicks se miden a partir de este miércoles en las Finales NBA al mejor de los siete partidos.