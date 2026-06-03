Tribunal rechaza 20 incidentes y allana el camino para el juicio por el caso María Fernanda

La resolución fue dada a conocer durante esta tarde por el colegiado integrado por los jueces Carlos Ovelar, en carácter de presidente, y los miembros Víctor Vera y Andrea Riquelme, quienes resolvieron no hacer lugar a los planteamientos promovidos contra la acusación fiscal y el auto de apertura a juicio.

Los magistrados también hicieron lugar al incidente presentado por la querella adhesiva, representada por el abogado Dionicio Piñánez. Con esto permiten la incorporación al proceso de un elemento probatorio audiovisual proveniente de otra causa judicial, material que podrá ser considerado durante el desarrollo del juicio oral.

Los incidentes rechazados incluían pedidos de nulidad de la acusación, nulidad del auto de apertura a juicio y exclusiones probatorias, planteamientos que fueron duramente cuestionados tanto por el Ministerio Público como por la querella durante las cuatro jornadas de la etapa incidental.

Próxima semana será clave

Con la resolución emitida por el tribunal, el proceso avanzará ahora a la etapa de reposición por parte de las defensas. La audiencia fue fijada para las 08:00 del próximo martes 9 de junio, mientras que su continuación quedó programada para el miércoles 10 de junio.

El fiscal Fermín Segovia, uno de los agentes del Ministerio Público que intervienen en la causa, señaló que la decisión del tribunal responde a la sólida fundamentación presentada por la Fiscalía frente a los cuestionamientos formulados contra la investigación.

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Manifestó además que los incidentes promovidos por las defensas buscaban atacar actuaciones realizadas durante la etapa investigativa, pero que los argumentos expuestos por el Ministerio Público permitieron sostener la validez del trabajo desarrollado por los fiscales asignados al caso.

Segovia indicó que la próxima semana podría resultar determinante para el avance del proceso y que, una vez resueltas las últimas cuestiones, existirían condiciones para dar apertura formal al juicio oral y público.

El proceso judicial involucra a varios adultos acusados por hechos vinculados al crimen de María Fernanda Benítez, mientras que el juicio oral contra el adolescente señalado como principal responsable del asesinato continúa previsto para el próximo 16 de junio.