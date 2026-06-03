La NYPD vuelve a autorizar las fiestas de visionado de los Knicks tras varios altercados

Los Knicks organizarán fiestas de visionado para el primer partido de las Finales NBA de este miércoles dentro del Madison Square Garden, en la calle al lado del recinto y en Central Park, según anunció la franquicia de Nueva York en un comunicado. Este primer partido se disputa en el Frost Bank Center de San Antonio (Texas).

El anuncio llegó este mismo miércoles, después de que varios medios informaran de que los New York Knicks tuvieron el visto bueno de la NYPD para volver a acoger una fiesta de visionado fuera del Madison Square Garden.

La policía neoyorquina prohibió las fiestas de visionado en los alrededores de la Plaza 33 un día después de que Nueva York barriera en las finales de Conferencia Este a los Cleveland Cavaliers en cuatro partidos, tras varias noches de altercados al terminar los partidos.

De momento, los Knicks solo han confirmado la fiesta de visionado del primer partido de la serie y del tercero, con el resto de noches pendientes de confirmación.

La fiestas de visionado de las afueras del Madison Square Garden y de Central Park son gratis y abiertas al público, mientras que la de dentro del estadio colgó el cartel de entradas agotadas poco al poco de abrir los boletos, a un precio de 10 dólares con fines benéficos.

Las entradas en el portal de reventa StubHub oscilan entre unos 20 y 150 dólares a pocas horas del inicio de las Finales NBA, las primeras de los Knicks desde 1999.