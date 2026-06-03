Milos Teodosic, nuevo director deportivo del Estrella Roja

Sólo un año después de anunciar su retirada del baloncesto profesional, Teodosic, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Viejo Continente, regresa a la disciplina del equipo de Belgrado, en el que jugó sus dos últimas temporadas, ganando la Liga ABA, dos Copas Korac y la Superliga serbia.

"Nunca me ha gustado hacer promesas ni usar palabras para complacer a todo el mundo. Sé de dónde vengo y cuáles son los objetivos y motivaciones del club. Esos serán también mis objetivos y motivaciones. No habrá grandes palabras, de esas que gustan y se escuchan en el momento, sino que mi objetivo es hacer cosas que queden grabadas en la historia del Estrella Roja", declaró a los medios del club.

Su nombramiento llega unos días después de la destitución del entrenador Sasa Obradovic, que perdió en las semifinales de la Liga Adriática ante su principal rival, el Partizan de Belgrado, y la llegada al banquillo de Milan Tomic.

Zeljko Drcelic, presidente del club, se congratuló por la llegada de Teodisic, la cual definió como un "gran paso".

"Ahora que Teodosic está listo para este nuevo paso, le deseo la mejor de las suertes en el nuevo capítulo que está escribiendo en su carrera y en su nuevo trabajo. Contará con el máximo apoyo, empezando por mí como presidente, y a través de todos los empleados del club, para fortalecer nuestro sistema y hacer del club un orgullo para todos", afirmó.