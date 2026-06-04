Mitch Johnson: "Las series son largas"

"Lo que aprendimos es que las series son largas, los partidos son largos. Los equipos han demostrado la capacidad de evolucionar en el proceso. En este momento venimos de una derrota y nos toca a nosotros cambiar y ser mejores", afirmó Johnson en el día de medios previo al segundo partido.

Los Spurs cayeron 105-95 el miércoles tras desperdiciar catorce puntos de ventaja en el tercer cuarto.

"Encontramos muchos aspectos que mejorar, no necesitamos demasiado tiempo con el video para ver que nos faltaron puntos de segunda oportunidad. Las 16 asistencias no reflejan nuestra filosofía, podemos ser mejores a nivel de ejecución. Si hacemos eso, las cosas mejorarán por sí solas", afirmó el técnico.

"Todos los equipos toman malas decisiones durante los partidos, se trata de ver lo que pasó, reconocerlo y tomar mejores decisiones la vez siguiente", añadió.

El segundo partido de las Finales se disputará este viernes en el Frost Bank Center de San Antonio.