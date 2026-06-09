El factor pista ha decidido los tres duelos entre el Valencia y el Joventut del curso

Ambos conjuntos se enfrentaron por primera vez este curso el 26 de octubre en el Roig Arena y el Valencia Basket se impuso ante su público por 102-90 en un duelo en el que el acierto de Cameron Hunt en la primera parte permitió al Joventut llegar al descanso con el marcador empatado.

En la segunda parte, la defensa de Kameron Taylor y sus puntos y los del dominicano Jean Montero decantaron la balanza del lado valenciano.

El segundo enfrentamiento de ambos equipos llegó en febrero y se disputó en el Olímpic de Badalona, donde la Penya, impulsada por Hunt y por Ricky Rubio y con una gran labor de Michael Ruzic en el rebote se hizo con el triunfo por un ajustado 90-87.

El tercer duelo entre ambos se disputó pocos días después en el Roig Arena, aunque oficialmente era pista neutral porque era el escenario de la Copa del Rey. No obstante, había mayoría 'taronja' en las gradas, aunque no como en un encuentro liguero.

En los cuartos de final del torneo del KO, el Valencia cimentó su victoria sobre un parcial de 24-11 en el segundo cuarto. Montero, con 19 puntos, fue el estilete de su equipo pero, de nuevo, fue Hunt el máximo anotador del choque con sus 26 puntos.

Este miércoles, la serie arrancará en el Roig Arena, que acogerá el viernes el segundo duelo. Después, la eliminatoria viajará a Badalona, donde se disputará el domingo el tercer choque. Si hace falta un cuarto partido, será de nuevo el martes en el Olímpic. Si hubiera que jugar el quinto sería en València el jueves 18.