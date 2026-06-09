Mike Brown afirma que los Knicks no han entrado en pánico "ni nada por el estilo"

"Tenemos un grupo veterano. Nadie está entrando en pánico ni nada por el estilo. Todos están decepcionados por no haber salido a jugar al nivel que consideramos nuestro estándar, pero lo podemos hacer mucho mejor", explicó el técnico de Nueva York en rueda de prensa previa al cuarto partido de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs que se disputará este miércoles.

"Con esto no le quito ningún mérito a San Antonio, pero sentimos que podemos jugar mucho mejor de lo que lo hicimos. Estamos deseando salir a la pista y demostrarlo", agregó el entrenador de los Knicks.

"Soy un firme creyente de que se puede crecer y aprender mucho en las victorias, pero también se puede hacer lo mismo en las derrotas", dijo Brown sobre la derrota de su equipo, que no perdía un partido desde el 23 de abril ante los Atlanta Hawks en primera ronda de 'playoff', hace un mes y medio.

Con la derrota del tercer partido, los New York Knicks cerraron una racha de 13 victorias seguidas en postemporada, la segunda mejor de la NBA solo por detrás de Golden State 2017, con el mejor diferencial de puntos de la historia.

Los Knicks recibirán a los Spurs este miércoles en el cuarto partido de las Finales de la NBA. Nueva York ganó los dos primeros partidos en San Antonio y los Spurs respondieron asaltando el Madison Square Garden con un triunfo por 115-111.