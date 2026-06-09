Xabi López-Arostegui no volverá a jugar esta campaña por su lesión muscular

El internacional español disputó su último encuentro en la Liga Endesa en marzo y después sufrió una lesión muscular de la que recayó cuando ya había empezado a reintegrarse en el grupo.

"La lesión es bastante grave y no va a jugar esta temporada seguro. No va bien la cosa y espero que en el futuro esté mejor", señaló este martes Pedro Martínez en una comparecencia de prensa.

López-Arostegui renovó el pasado verano con el Valencia Basket y tiene contrato con el club 'taronja' hasta junio de 2027.

Junto a López-Arostegui, sigue de baja el también alero Josep Puerto. "Josep sigue de baja; primero fue por el tobillo y después por una enfermedad vírica", señaló.