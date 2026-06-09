Básquetbol
09 de junio de 2026 a la - 09:25

Xabi López-Arostegui no volverá a jugar esta campaña por su lesión muscular

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Valencia, 9 jun (EFE).- El alero del Valencia Basket Xabi López-Arostegui no volverá a jugar esta campaña al no evolucionar de manera favorable de la lesión muscular que arrastra desde hace meses, según indicó este martes su técnico Pedro Martínez.

Por EFE

El internacional español disputó su último encuentro en la Liga Endesa en marzo y después sufrió una lesión muscular de la que recayó cuando ya había empezado a reintegrarse en el grupo.

"La lesión es bastante grave y no va a jugar esta temporada seguro. No va bien la cosa y espero que en el futuro esté mejor", señaló este martes Pedro Martínez en una comparecencia de prensa.

López-Arostegui renovó el pasado verano con el Valencia Basket y tiene contrato con el club 'taronja' hasta junio de 2027.

Junto a López-Arostegui, sigue de baja el también alero Josep Puerto. "Josep sigue de baja; primero fue por el tobillo y después por una enfermedad vírica", señaló.