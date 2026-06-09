Concepción: hombre mantiene de rehén a una cajera y exige presencia de Embajada de EE.UU.

La Policía Nacional informó que un hombre mantiene como rehén a una cajera del Comedor San Blas, ubicado en la ciudad de Concepción.

El hombre permanece atrincherado dentro del establecimiento mientras efectivos policiales rodean el lugar y evalúan las acciones a seguir para lograr la liberación de la víctima, según informó el corresponsal de ABC Aldo Rojas.

El caso se registra en la avenida Bernardino Caballero esquina Capitán Braulio, a una cuadra de la rotonda 2 de Mayo, en el acceso a la capital departamental, en el barrio Itacurubí.

Víctima está amenazada con un cuchillo

El comisario Mariano Echeverría, director de la Policía de Concepción, informó que el hombre mantiene amenazada a la mujer con un cuchillo.

Además, señaló que el sospechoso advirtió que atacaría a la víctima si la prensa continúa grabando lo que ocurre en el lugar.

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“Entró al local y está pidiendo con arma en mano que se haga presente el encargado de la Embajada de Estados Unidos”, dijo el comisario.

Sospechan que el hombre tendría problemas mentales

Según indicó Echeverría, el sospechoso podría presentar alteraciones en su estado de salud mental.

El jefe policial también precisó que, hasta el momento, no se registran personas lesionadas durante el incidente.

“Se ve amenazante, pero no hace nada. Tiene cuchillo en la mano y a la mujer la tiene arrodillada frente a él”, dijo el comisario.

La Policía Nacional mantiene un amplio despliegue de seguridad en los alrededores del local gastronómico, mientras continúan las negociaciones y el análisis de una estrategia para rescatar a la rehén sin poner en riesgo su integridad.