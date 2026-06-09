¿Se traslada el feriado del 20 de junio? Esto dijo el presidente Santiago Peña

Este año se dará el “debut” del Día de la Jura de la Constitución Nacional, un nuevo día feriado establecido por ley el año pasado, que se celebrará cada 20 de junio.

Un problema: este año el 20 de junio cae sábado.

Sin embargo, el nuevo feriado fue designado como ‘movible’, lo que habilita al presidente Santiago Peña a trasladarlo a un día laboral para mejor aprovechamiento de los trabajadores.

Pasaría al lunes 22

Al consultársele hoy sobre qué pasará con el feriado del 20 de junio, el presidente Peña dijo que probablemente ordenará su traslado al lunes 22.

El presidente Peña deberá oficializar esa decisión por medio de un decreto en los próximos días.

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El del 20 de junio será el segundo ‘fin de semana largo’ consecutivo en Paraguay, ya que este viernes tendremos el feriado del 12 de junio, Día de la Paz del Chaco, que conmemora el fin de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935).

Los próximos feriados oficiales

Luego de junio, el próximo feriado en Paraguay es el 15 de agosto, día de la fundación de la ciudad de Asunción. Sin embargo, será un sábado y se trata de un feriado no movible.

Por lo tanto, el próximo día libre oficial en Paraguay será el 29 de septiembre, día de la batalla de Boquerón en la Guerra del Chaco, que este año será un martes y es movible, por lo que posiblemente sea trasladado al lunes 28.

Luego habrá que esperar el último mes del año para los feriados del 8 de diciembre, día de la Virgen de Caacupé (martes no movible), y del 25, día de Navidad (viernes).

Hasta tres feriados adicionales

Además de los feriados oficiales, el presidente Peña tiene la potestad –que le fue otorgada por ley el año pasado- de decretar a su discreción hasta tres feriados extraordinarios cada año y el mandatario ha insinuado que podría aprovechar esa atribución durante el Mundial de fútbol debido a la participación de la selección paraguaya.

El presidente Peña hizo uso de esa nueva facultad en dos ocasiones el año pasado: el 5 de septiembre, un día después de la clasificación de Paraguay al mundial, y el viernes 26 de diciembre, a modo de ‘puente’ entre el feriado de Navidad y ese fin de semana.