Tras fijarse tarifa, empresa incorporará 40 buses eléctricos: este será el itinerario

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, informó a través de sus redes sociales que en los próximos días se incorporarán 40 nuevos buses eléctricos al sistema de transporte público, luego de fijarse la tarifa técnica para este tipo de servicio.

El costo definido no difiere significativamente de los buses a diésel, pese a que la energía eléctrica tiene un menor costo y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, no da explicaciones técnicas al respecto.

La ministra señaló en un video difundido en sus redes sociales que las nuevas unidades serán operadas por la empresa Ñandutí (que opera varios itinerarios incluyendo el trayecto de la extinta línea 27) y cubrirán el trayecto entre la ciudad de Itauguá y el campus de la Universidad Católica, Asunción, límite con Lambaré.

Lea más: VMT asegura que comenzó a pagar subsidios atrasados a transportistas tras nuevo conflicto

“Será a través del operador Ñandutí, que va a conectar desde la ciudad de Itauguá hasta el campus de la Universidad Católica, en la zona de Lambaré, con un recorrido muy amplio que va a beneficiar a muchísimos pasajeros”, expresó.

Asimismo, destacó que estas unidades se sumarán a los 30 buses eléctricos incorporados mediante una cooperación con Taiwán, que actualmente operan en los itinerarios E1, E2 y E3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tarifa técnica para buses eléctricos

Precisamente, el MOPC, a través del Viceministerio de Transporte, realizó el pasado 1 de junio una nueva sesión del Consejo Asesor de Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, con la participación de representantes de instituciones públicas, empresas operadoras, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) y la organización Horizonte Positivo.

Durante el encuentro se presentó la primera tarifa técnica para el transporte público eléctrico con inversión privada, considerada por las autoridades como un paso clave para la incorporación gradual de buses eléctricos al sistema metropolitano.

La tarifa técnica fue fijada en G. 6.100 por pasajero y fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), empresas operadoras y especialistas internacionales. Según el Gobierno, esta estructura tarifaria establece las condiciones necesarias para impulsar la inversión privada en electromovilidad.

Lea más: Reforma del transporte público: ¿qué son las unidades funcionales que se licitarán?

En la misma reunión se informó sobre la incorporación gradual de los 40 buses eléctricos de la empresa Ñandutí al sistema de transporte público. No obstante, el pasaje para los usuarios se mantendrá en G. 3.400, el mismo valor vigente para el servicio diferencial con aire acondicionado, por lo que una parte importante de la tarifa seguirá siendo cubierta mediante subsidios estatales.

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, señaló que la primera tarifa técnica para buses eléctricos de propiedad privada representa una señal importante para promover la incorporación de más unidades de este tipo al sistema.

“Esta tarifa posibilita la llegada de más buses eléctricos a la ciudad, buses que no contaminan el aire, no generan ruido y ofrecen un alto nivel de confort para los usuarios, con aire acondicionado y una mejor calidad en el servicio”, afirmó.

Consejo Asesor de Transporte Público

El Consejo Asesor está integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), organizaciones de usuarios, empresas operadoras, trabajadores del sector, municipalidades, gobernaciones y universidades, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas al proceso de transformación del transporte público.

Lea más: Reforma del transporte: usuarios alertan que el servicio “cada vez está peor”

Este espacio de carácter consultivo acompaña la implementación de la reforma impulsada por el Gobierno en el marco de la Ley Nº 7617/2026 y su reglamentación mediante el Decreto Nº 5969/2026. Su creación busca fortalecer la participación de los distintos actores involucrados y promover la construcción de un sistema de transporte más eficiente, sostenible y centrado en las necesidades de los usuarios.