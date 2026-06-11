Muere Garastas, el último seleccionador de la URSS y bronce con Lituania en Barcelona 1992

"A los 95 años de edad, ha fallecido el legendario entrenador de baloncesto Vladas Garastas", informó en su cuenta de Facebook la federación lituana.

De Garastas, la radiotelevisión pública de Lituania LRT dijo que fue un entrenador que "inscribió para siempre su nombre en la historia del baloncesto lituano", dado su destacado palmarés, que incluye además de los dos bronces olímpicos una medalla de plata en el Campeonato de Europa de 1995, celebrado en Grecia.

En Barcelona 1992, el combinado de Garastas, que incluía estrellas internacionales como Arvydas Sabonis o Sarunas Marciulionis, cayó derrotado por 127-76 en semifinales ante el 'Dream Team' que lideraron Michael Jordan, Magic Johnson y David Robinson, entre otros astros de la NBA, hasta el título olímpico.

En aquella selección Garastas estuvo acompañado en el banquillo por el técnico español Javier Imbroda -fallecido en 2022-.

En el Campeonato de Europa de 1995, Lituania perdió la final ante el equipo de la República Federal de Yugoslavia, integrada por Serbia y Montenegro.

En tiempos de la Unión Soviética, Garastas ganó tres campeonatos nacionales en el banquillo del Zalgiris Kaunas, entre 1985 y 1987.

Además, le tocó dirigir al combinado soviético en la etapa de su inmediata desintegración. No obstante, conquistó el bronce en el Eurobasket de 1989 y la plata en el Mundial de 1990 -torneos que se adjudicó Yugoslavia-.

También fue presidente de la Federación de Lituania de Baloncesto, entre 2003 y 2011.