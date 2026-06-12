Básquetbol
12 de junio de 2026 a la - 09:30

Edy Tavares entra en la prelista de Cabo Verde para las ventanas FIBA

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid que no ha vuelto a las pistas desde que se lesionase el pasado 29 de abril en el primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv, ha sido incluido en la preconvocatoria de su país para las próximas ventanas FIBA.

Por EFE

Tavares lidera una lista de 26 jugadores de la que saldrán aquellos que afronten una doble cita. La inicial incluirá enfrentamientos del grupo A de la primera ronda de la zona africana de clasificación para el Mundial 2027 de Catar ante Camerún (2 de julio), Sudán del Sur (4 de julio) y Libia (5 de julio), todos ellos en Douala. Y la siguiente está prevista del 27 al 30 de agosto y podrían ser de la segunda ronda si Cabo Verde, que ahora mismo es tercera con un balance de 2-1, sella el pase.

De esta manera, el 'cinco' del conjunto blanco podría volver a las pistas antes de que arranque la próxima campaña con su club, al que no pudo ayudar en la Final a Cuatro de la Euroliga ni en los playoffs de la Liga Endesa tras confirmarse su problema en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.