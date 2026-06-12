El pívot internacional montenegrino Aleksa Ilić, primer fichaje del Breogán

El interior balcánico, de 205 centímetros y 29 años, procede del SC Derby de Podgorica, donde fue el segundo jugador mejor valorado de la pasada temporada con una media de 20 créditos de valoración tras promediar 15,2 puntos y 8 rebotes en 26 partidos disputados.

“Ilić es un pívot con gran envergadura de brazos, buen intimidador y con notable movilidad, además de un buen defensor que destaca por su talento para el rebote y la anotación, siendo especialmente efectivo en posiciones cercanas al aro”, señala la entidad lucense en un comunicado de prensa.

El internacional montenegrino es el primer refuerzo del Breogán para afrontar su sexta temporada consecutiva en la liga Endesa. Además, el club anunció las renovaciones de Brankovic, Francis Alonso, Mavra, Aranitovic y Andric.