El Tenerife, sin margen de error ante el Barça

Tras las dos derrotas cosechadas en el Palau, el equipo de Vidorreta tendrá la obligación de sumar un triunfo y así forzar un tercer partido que le daría “vida” en esta eliminatoria.

Sin Fran Guerra, que se volvió a lesionar en el tobillo, el conjunto tinerfeño se niega a terminar mañana la competición.

En el grupo aurinegro hay muchos “ganadores” y quieren seguir poniéndole las cosas complicadas a un Barcelona que llega a la isla con la ventaja de un 2-0 a su favor y con una plantilla al completo.

El Tenerife seguirá para esta cita con su hoja de ruta, aunque está claro que tendrá que mejorar o reforzar unos puntos que han sido claves para que el conjunto de Xavi Pascual ganara las dos citas.

Y sin Guerra, de nuevo Doornekamp, Abromaitis, Yago y Alderete tendrán que volver a dar un paso hacia adelante y tapar ese tremendo juego interior del Barcelona, pero aunque ese es un punto clave en el exterior el Barcelona dispone de un arsenal de tiradores a los cuales habrá que vigilar de cerca.

Ganar estabilidad defensiva será el objetivo principal de La Laguna Tenerife en el choque de mañana, pero también disponer de la habilidad suficiente para poder tener buenos lanzamientos exteriores y meterlos.

Todos tienen claro la dificultad que supone el duelo de mañana en el recinto tinerfeño, pero nadie piensa en la derrota y si en hacer un buen partido y ponerle las cosas muy complicadas a los azulgranas.

Por lo pronto, los aficionados no fallarán y se espera un lleno absoluto con unos aficionados que no desaprovecharán la ocasión para convertirse en ese “sexto” jugador que mañana tanto necesitará La Laguna Tenerife.