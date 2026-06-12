El Unicaja abre un segundo expediente disciplinario al alero dominicano Chris Duarte

"Nos hemos dado unos plazos para intentar solucionar el procedimiento administrativo", dijo el dirigente en una rueda de prensa, en la que detalló que están "en ese proceso" y que pide por ello "discreción", aunque puntualizó que el jugador "ya conoce la sanción que tiene", aunque no la va a desvelar.

López Nieto comentó sobre Chris Duarte, que tiene una temporada más de contrato, que se ha "abierto un segundo expediente por otro hecho acontecido hace poco" y que, si llegan "a un punto que beneficie a las dos partes", se alcanzará "un acuerdo".

"Lo que tengo claro, y asumo el error, es que este equipo es de soldados aventajados y no estrellas. Los desequilibrios económicos en los vestuarios no son buenos y ahí asumo la responsabilidad, más allá de lo que juegue un jugador. Aquí tiene que venir alguien de soldado", relató.

El máximo responsable del Unicaja asumió su culpa por la contratación del exjugador de la NBA y argumentó que crearon con su fichaje "una gran ilusión", pero que considera que el que llegue a un equipo "tiene que ser muy bueno, que la estrella te dé muchísimo para que el resto de compañeros te lo compren".

"El error de base es mío, pero no voy a decir que me arrepiento del fichaje", insistió López Nieto.